До вашої уваги заключний матч зимового турніру Winter Cup у Туреччині.
Гравці Полісся, ФК Полісся
18 лютого 2023, 13:39
Українські команди продовжують підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 18 лютого, відбудеться вирішальний матч зимового турніру Winter Cup, у якому зустрінуться житомирське Полісся та полтавська Ворскла.
Переможця матчу буде визнано переможцем турніру. На даний момент Ворскла та Верес набрали по п'ять очок, у Полісся – 4, а у Левадії – 1.
Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, у перших турах турніру Полісся обіграло Верес у серії пенальті, а потім здолало Левадію. У свою чергу Ворскла обіграла Левадію і в серії пенальті здолала Верес.