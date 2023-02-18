Україна

До вашої уваги заключний матч зимового турніру Winter Cup у Туреччині.

Українські команди продовжують підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 18 лютого, відбудеться вирішальний матч зимового турніру Winter Cup, у якому зустрінуться житомирське Полісся та полтавська Ворскла.

Переможця матчу буде визнано переможцем турніру. На даний момент Ворскла та Верес набрали по п'ять очок, у Полісся – 4, а у Левадії – 1.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Нагадаємо, у перших турах турніру Полісся обіграло Верес у серії пенальті, а потім здолало Левадію. У свою чергу Ворскла обіграла Левадію і в серії пенальті здолала Верес.