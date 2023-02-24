Український голкіпер має третю найкращу оцінку у збірній.
Анатолій Трубін, ФК Шахтар
24 лютого 2023, 15:56
Вчора, 23 лютого, донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи обіграв французький Ренн у серії післяматчевих пенальті.
У серії пенальті воротар "гірників" Анатолій Трубін потягнув три одинадцятиметрові удари від гравців французького клубу, чим допоміг своїй команді пройти до 1/8 фіналу турніру.
Статистичний портал WhoScored представив символічну збірну тижня Ліги Європи, в яку і потрапив Трубін, у якого третя найкраща оцінка — 8,9 балів.
Раніше повідомлялося, що Трубін претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.
Нагадаємо, за підсумками жеребкування, у 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє проти голландського Феєнорда.