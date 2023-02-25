Україна

Георгій Судаков розповів про жеребкування Ліги Європи.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "гірникам" дістався голландський Феєнорд.

"Хороша команда, яка минулого року грала у фіналі Ліги конференцій, а зараз на першому місці в чемпіонаті Нідерландів. Я знаю деяких футболістів, так як це дуже талановиті та перспективні гравці.

Коли пожартували, що суперником став Арсенал, я подумав, що вгадав. Перед жеребкуванням казав, що випаде Арсенал. Ми побачили, які команди є. Десь може хотіли Ференцварош.

Але в 1/8 Ліги Європи слабких команд немає. Там всі на високому рівні. Напевно, багато хто не хотів Арсенал. Однак Феєноорд не набагато слабша команда", - наводить слова Судакова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua представив суперника донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи.