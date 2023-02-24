Ліга Європи

Минулої стадії турніру "гірники" подолали французький Ренн.

Донецький Шахтар за підсумками 1/16 фіналу Ліги Європи зміг здолати французький Ренн та пройти у наступну стадію турніру.

Сьогодні, 24 лютого, пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "гірникам" випав голландський Феєнорд.

На груповій стадії Ліги Європи голландці набрали вісім очок, але посіли перше місце в групі, випередивши Мідтьюлланн, Лаціо та Штурм.

Візьміть участь в опитуванні від Football.ua, відповівши на лише одне питання: чи зможе команда Ігора Йовічевіча пройти до чвертьфіналу Ліги Європи.

Зазначимо, що між собою Шахтар і Фєєнорд провели два матчі, в яких переможцями були лише "гірники". Обидві гри пройшли в рамках групового етапу Ліги чемпіонів у 2017 році — тоді Шахтар обіграв Феєнорд двічі — 2:1 у гостях та 3:1 вдома.