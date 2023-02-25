Україна

Сергій Кузьменко завітав на ранкове тренування Олександрії.

Президент Олександрії Сергій Кузьменко привітав команду Руслана Ротаня, яка повернулася до України після навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

"Вітаю вас із поверненням в Україну. Я знаю, що ви добре попрацювали та налаштовані на хорошу роботу. Чекаю від вас красивої та результативної гри. Адже красивий футбол не може бути самою метою.

Важливим є спортивний результат на полі. Саме він дає нам ті можливості, які ми маємо — стадіон, команда, своєчасні виконання усіх зобов'язань. Я вірю в нашу команду, в нашу тренерську дружину. Впевнений, що на цьому полі ми матимемо купу позитивних емоцій і, що мета, яку ми собі поставили, обов'язково буде досягнута.

Слава Олександрії! Слава Збройним силам України! Слава Україні!" - наводить слова Кузьменка прес-служба клубу.

Після 13 ігор Олександрія набрала 24 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.

Свій найближчий матч команда Руслана Ротаня проведе проти Металіста 1925. Це буде перенесена гра шостого туру чемпіонату України, яка запланована на 27 лютого.