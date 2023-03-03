Україна

Карло Ніколіні вважає, що клуб — не з тих, які мають жити продажем гравців.

Помічник директора Шахтаря з футболу Карло Ніколіні прокоментував роботу "гірників" на трансферному ринку, а також поділився своїми думками про плей-оф Ліги Європи.

"Ми не хочемо, щоб йшли наші найкращі гравці. Ніхто. Ми також хотіли втримати Михайла Мудрика, але не могли не прийняти пропозицію, яка надійшла, навіть з розбитим серцем.

Наша ідея — купувати гравців в інших клубів, а не навпаки. Ми розглядаємо себе, як клуб такого рівня, на якому не зобов'язані нікого продавати. Очевидно, що ми нікого не тримаємо. Якщо надходять пропозиції, то вони розглядаються.

Поїздка в Роттердам буде іншою виснажливою подорожжю, як фізично так і психологічно. Матчі проти Ренну були у плей-оф, на вибування. Якби ми вибули, то втратили б можливість виїжджати з України щонайменше до літа. Саме єврокубки дозволяють нам перетинати кордон — без цього ми не могли б.

В такому випадку ті, в кого за кордоном родини, мали б вирішити — або залишити їх там та не бачити чотири місяці, або забрати із собою в Україну, усвідомлюючи усю відповідальність. Такі зараз думки, логістика на межі неможливого. Але ми граємо, ми йдемо далі", - наводить слова Ніколіні Calciomercato.

Раніше повідомлялося, що Трубін та Степаненко претендують на звання найкращого гравця Шахтаря у лютому.