Україна

Форвард львівської команди поділився своїми думками після гри з Металістом.

Нападник львівського Руху Юрій Климчук прокоментував перемогу своєї команди в матчі 16 туру УПЛ проти харківського Металіста (2:1).

"До матчу не акцентував увагу на тому, що можу забити 30-ий гол за Рух. Вже після гри згадав, що раніше було 29. Дякую хлопцям, під час сьогоднішньої гри вони виклалися на всі сто. Всі молодці. Я дуже радий, що ми змогли виграти. Поєдинок склався так, що в підсумку ми все ж перемогли.

Мій забитий м’яч напрацювали на тренуваннях. Упродовж тижня з Мар’яном Мисиком відточували цей елемент із подачею з флангу на дальній бік штрафного майданчика. Тому це результат нашої спільної роботи з тренерами.

Ми на зборах дуже добре попрацювали. І те, що в першому таймі володіли перевагою та створили велику кількість небезпечних моментів, – наслідок тієї роботи. Тому вважаю, що це закономірно. Але потрібно було краще реалізовувати ці нагоди – як мені, так і моїм партнерам.

Після того, як вишли на другий тайм і відразу пропустили, це психологічно вплинуло на нас. Але впоралися, забили другий гол, хлопці молодці – нічого іншого й не скажеш.

Переважали суперника тактично та фізично – це насамперед. Ще раз наголошу: всі хлопці чисто та рівно провели тренувальні збори взимку, тому результат закономірний.

Те, що сьогодні з Богданом Бойчуком протистояли один одному в різних командах, певним чином емоційно вплинуло на мене. Адже разом грали впродовж чотирьох років – як брати, можна сказати. Але на футбольному полі, як відомо, немає ні братів, ні друзів. Усі борються за перемогу. Тому, коли вийшли на поле, вже не залишилося нічого іншого", - наводить слова Климчука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Рух.