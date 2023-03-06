Україна

Періца Огнєнович поділився своїми думками після гри з Рухом.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував поразку своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти львівського Руху (1:2).

"Ми очікували такої гри. Знали, що Рух — дуже непоступливий суперник, знали, що ця команда грає у силовий футбол. Відповідно, готувалися до такої гри. Перший тайм провели погано, у другому таймі розпочали діяти краще, забили гол. Мали виходити вперед, але замість цього отримали м’яч у свої ворота. В цілому, сьогодні нам багато чого не вдалося з того, що ми вміємо.

Проблема зіграності існувала для нас ще на тренувальних зборах. Нам потрібно ще працювати над зіграністю команди, щоб у нас був кращий контроль м’яча.

Чесно кажучи, ми детально вивчили гру Руху, знали, як він гратиме, а тому особливих несподіванок не побачили. Інша справа, що сьогодні у нас не вийшло зіграти кращим чином. Загалом думаю, що різниця між командами була мінімальна, просто суперник реалізував більше моментів, ніж ми", - наводить слова Огнєновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст — Рух.