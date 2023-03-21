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Олександр Караваєв поділився своїми думками про Херсон, де залишаються його батьки.

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв розповів про ситуацію у своєму рідному Херсоні, а також поділився своїми думками про успішну гру Віктора Циганкова.

"Батьки залишаються у Херсоні, там постійно йдуть обстріли. У мою школу влучили тиждень тому, я побачив фото в інтернеті, що прямо.. Я свій клас побачив, там прямо у передню частину школи снаряд прилетів , а від моєї школи дім буквально метрів 50, не більше. Тому, звісно, переживаю. Вони не хочуть виїжджати звідти, допомагають тим, хто не може собі допомогти. Вже звикли до цієї ситуації. Хочуть бути вдома.

Гра Циганкова за Жирону? Я думав, що буде важче, все таки новий чемпіонат, тренер, мова. Як я розумію, там з англійською не дуже. Мовний бар’єр, гадав, також буде. Але, як ми бачимо, на футбольному полі у нього все дуже добре виходить і, щоб так виходило далі. Молодець. Коли моральний стан на високому рівні – це багато вирішує на полі", - сказав Караваєв в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.