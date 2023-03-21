Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек натякнув на Андрія Шевченка та Олександра Петракова.

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський поділився своїми думками після отримання виклику до розташування збірної України перед матчем відбору Євро-2024 проти Англії.

"Дуже приємно повернутися до збірної, давно тут не був. Хочеться проявити себе у тренувальному процесі. Може, головний тренер дасть зіграти кілька хвилин. Налаштований дуже добре.

Важко сказати, чи чекав я на запрошення, бо не було зрозумілості, хто стане тренером. Деякі тренери не розраховували на мене, тому приємно, коли зателефонували та сказали, щоб робив візу та готувався до збірної. Звісно, це надихає", – сказав Буяльський в ефірі YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Зазначимо, що на рахунку Буяльського лише дев'ять поєдинків у збірній України, в яких він провів на полі 214 хвилин.

Нагадаємо, матч Англія – Україна у відборі Євро-2024 відбудеться 26 березня у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.