Україна

Нова угода з українським захисником розрахована до 31 грудня 2027 року.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із захисником Миколою Матвієнком.

Нова угода з 26-річним українцем розрахована до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, взимку активно ходили чутки про те, що Матвієнко може стати гравцем Брайтона, який зараз очолює колишній коуч "гірників" Роберто Де Дзербі.

Матвієнко є вихованцем "гірників". Він дебютував за основну команду влітку 2015 року. За цей час Микола провів 157 матчів, у яких забив сім голів. Разом із "гірниками" він завоював вісім трофеїв.