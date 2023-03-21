Україна

Хорватський фахівець підтвердив інтерес з АПЛ до українського захисника.

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував продовження контракту з українським захисником Миколою Матвієнком, підтвердивши інтерес до футболіста з англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, взимку 26-річного українця пов'язували із Брайтоном, який зараз очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Матвієнко мав серйозну пропозицію з Англії, але ми його не відпустили: по-перше, вважаємо, що він коштує більше, а по-друге, він є лідером Шахтаря та збірної України, він – майбутнє нашого клубу та національної команди. Тому ми поважатимемо кожну пропозицію, що надходить щодо футболіста, й розглядатимемо або трансфер гравця, або підписання нового контракту.

Можливо, у майбутньому надійде краща пропозиція і він опиниться в одному з топчемпіонатів Європи, а сьогодні Микола Матвієнко багато дає Шахтарю, поводиться дуже професійно. Він є прикладом для молодих футболістів: за всі роки виступів у клубі в нього немає жодного вилучення. І цей контракт є нагородою йому як футболісту, як людині, як професіоналу", — сказав Срна.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко продовжив контракт із Шахтарем до 31 грудня 2027 року.