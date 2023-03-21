Україна

Український захисник поділився своїми думками після продовження контракту з "гірниками".

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував продовження свого контракту з "гірниками" до 31 грудня 2027 року.

"Я в Шахтарі вже понад 13 років, і для мене це не просто клуб, а велика родина, в якій я виріс, став професійним футболістом, гравцем національної збірної України. Для мене ця команда і цей клуб дуже важливі, тому я хочу дати ще більше користі Шахтарю.

Відповідальність у такому клубі лежить на всіх, і вона завжди дуже висока. Бути частиною Шахтаря – це гордість і привілей, але й серйозний рівень зобов’язань перед уболівальниками. Продовжуватиму робити все, щоб виправдати довіру керівництва клубу та наших фанатів.

З 2009 року змінилося дуже багато всього – команда, клуб, наше життя загалом. Але те, що було завжди, – це менталітет переможців. Шахтар прагне вигравати в кожному матчі та в кожному турнірі – це і є запорука успіхів і досягнень клубу.

Мої амбіції незмінні – ставати щодня краще і допомагати команді перемагати!", - наводить слова Матвієнка прес-служба клубу.

Раніше Даріо Срна підтвердив інтерес до Матвієнка з боку клубу англійської Прем'єр-ліги.