Україна

Функціонер вважає, що українці пишуть історію в цей непростий час.

Віцепрезидент Вереса В'ячеслав Шевчук розповів, як виживає український футбол під час війни.

"Увесь світ знає, що нас атакують, ракети летять звідусіль. Футбол – спосіб показати, що в нас досі є життя, що ми заслуговуємо жити та мати мирне життя.

Перебуваю в сильному стресі, переживаю за свою сім’ю, за своїх дітей. Моя дружина і мої діти далеко від мене, вони живуть в Європі. Вони українські біженці, як і ще кілька мільйонів. Сподіваємося перемогти ворога, щоб наші люди могли повернутися додому.

Команди тренуються як можуть. Гравцям потрібно ховатися в окопах, у тунелях, коли вони чують повітряну тривогу. Ігри призупиняються. Стрес величезний, ми не хочемо, щоб це тривало. Сподіваємося, повернемося до нормального стану після перемоги над ворогом.

Важко розвивати наш футбол у ці часи, але йдемо вперед, все одно хочемо протистояти найкращим. У нас багато молодих футболістів, Шахтар цього року навіть пробився до плей-оф Ліги Європи", — сказав Шевчук в інтерв'ю для BBC.

Нагадаємо, на початку цього року Шевчук став віцепрезидентом Вереса.