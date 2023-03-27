Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова англійського півзахисника після матчу з Україною.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем висловився щодо матчу проти збірної України у рамках другого туру відбору до Євро-2024.

"Дві перемоги з двох можливих – це все, що від нас вимагалося на старті турніру. По-справжньому успішний результат в Італії ми змогли закріпити в матчі з Україною. Завжди приємно, коли це вдається.

Нас не повинна залишати думка про те, що ми хочемо перемагати у кожній грі. Такий настрій має сформуватися у нас завдяки здобуткам на кількох останніх турнірах. Встановлюєш для себе планку з рівнем вимог і очікувань і щоразу маєш тримати її в думці, коли виходиш на поле", — сказав Беллінгем у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.