Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст розповів про матч з англійцями.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував поразку англійцям у відборі до Євро-2024.

"Вважаю, що, мабуть, не вистачило довгих передач на чужу половину поля за спини захисникам. Можливо тоді потрібно було більше відкриватися. Для когось це була перша гра за такої тактики, тому було важко, але були гарні моменти, коли добре виходили. Якщо можемо грати з такими збірними, як Англія, то з кожним матчем, кожним тренувальним збором будемо прибавляти.

Будемо краще розуміти, коли потрібен короткий пас, а коли грати у зону. Вважаю, що у наступних матчах буде більш атакувальна гра та більше моментів і голів.

Зараз всі збірні додають. Не вважаю, що це буде легка прогулянка (проти Північної Македонії та Мальти — прим.). Тим паче пам’ятаю, як ми грали проти Македонії на Євро. Тоді було дуже важко. Ще багато часу, але потрібно буде готуватися. І з таким же настроєм, як проти Англії – максимальна концентрація та фокус на своїй грі, а також на сильних та слабких сторонах суперника, і все буде добре", — сказав Маліновський в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Україною можна дивитись на Football.ua. Дивіться також оцінки гравцям збірної України за матч з Англією від статистичних порталів. Та голосуйте за свого MVP поєдинку.