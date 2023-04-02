Україна

Юрій Вернидуб поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі 19 туру УПЛ проти Вереса (2:1).

"Емоції зашкалюють. Я дуже вдячний хлопцям. Мене часто запитують, коли Кривбас може буде назвати мужиками, як було в Зорі, коли я там працював. Думаю, з сьогоднішнього дня вони заслуговують на це імʼя. Мої футболісти довели, що є дійсно командою, єдиною родиною Кривбас. Навіть не дивлячись на те, що було вилучення. Коли ми залишились в меншості, зуміли гідно дограти, та ще й за рахунку 1:1 забили переможний гол.

Після цього команда вистояла, а це дорогого вартує. Дуже радий за хлопців. Тим паче, у нас були дуже великі проблеми зі складом: Дебелко, Вернидуб, Капіч, Сарнавський; Татарков, який пропускав через вилучення. Але я чомусь був спокійний, тому і сказав хлопцям, ви можете грати, бо все вмієте, тому не бачу проблем. Так, деякі хлопці пропускають гру, але це шанс для кожного з вас вийти та довести усьому тренерському штабу, що ви не гірші.

Також хочу побажати і Вересу перемог, але не у грі з Кривбасом. У Рівному гарний стадіон, гарне поле, непогана команда, але таке буває. У мене особисто така полоса була на початку чемпіонату. У Юрія Вірта вона зараз. Думаю, то все пройде, головне, працювати та не заважати йому як тренеру, та у нього все буде добре. Такі мої побажання. Тому що у вас дійсно гарний клуб й він хоче побудувати хорошу команду та у майбутньому досягати більш високих місць, виступати на євроарені. Чого я дуже бажаю команді Верес.

Пʼяте єврокубкове місце? Про це зарано говорити. Наразі головна задача – зробити команду. Команду, яка дійсно буде грати, перемагати не тільки такі команди як ми, а і наших грандів. Поки що це у нас не виходить. Наприклад, грали із Шахтарем. Але це життя. До літа подивимось, що буде далі.

Хоча, звісно, я би вас обманув, якби сказав, що не мрію, аби Кривбас був у топ-5 та був шанс зіграти в Європі. Хлопці, думаю, про це теж замислюються, але ми про це не заявляємо вголос. Ми усіх поважаємо, але нікого не боїмось. Головне, виходити на поле та доводити, що ти сильніший", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Кривбас.