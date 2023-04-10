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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував перемогу своєї команди у матчі 20 туру УПЛ проти Зорі (1:0).

"Поєдинок дуже гарний. Ви знаєте, з ким ми грали. Луганська Зоря бореться за найвищі місця, демонструє непоганий швидкісний футбол. Хочу подякувати своїм хлопцям, що вони з кожною грою прибавляють і роблять неймовірне. Перемога над Вересом, домашній виграш із Зорею – це ті перемоги, які нам дуже необхідні.

Це дає нам змогу йти далі. Ми набираємо очки, відриваємося від так званої зони вильоту – і це найголовніше. Всіх вболівальників Кривбасу ще раз вітаю з перемогою і бажаю самого найкращого. Але наша сама головна перемога – перемога у війні з ворогом! – попереду. Будемо на неї чекати!

Принциповість гри з Зорею? Знаєте, коли віддаєш одному клубу вісім із половиною, а то і цілих дев’ять років – дійсно, це залишається з тобою на все життя. Тим більше, ми з цією командою в 2017 вперше завоювали бронзові медалі в чемпіонаті України. Завжди цікавлюся, дивлюся, як грають луганчани. Знаю, що на носі – сторіччя ФК Зоря. Тому бажаю їм неймовірних перемог, але не у грі з Кривбасом. З іншими – будь ласка, але тільки не з нами. Пам’ятаючи, що Зоря неодноразово брала бронзу, хочу також побажати їй зазіхнути на щось вище – перше місце чи друге. Вони не це здатні. В душі завжди залишається любов до цього клубу, а коли граєш проти такого сильного суперника – завжди хочеш перемогти.

Я пішов з Зорі у 2019 році. Вже дуже багато пройшло часу. Після мене працювали і Віктор Скрипник, і Патрік ван Леувен. Команда змінилася. Практично не залишилося футболістів, які грали раніше. Як і завжди, готуючись до будь-якого суперника, ми дивимось як мінімум три, а то і пʼять останніх матчів. Крайню зустріч з Рухом луганська Зоря виграла 3:0 – і ми не помилися під час підготовки, побачивши потім вже, що проти нас один в один вийшов той склад, який протистояв рухівцям.

Був час розібрати суперника, подивитися, як йому протистояв Рух, проаналізувати, зробити свої висновки і зіграти так, як ми того хочемо. Ми діяли непогано, всі найнебезпечніші моменти Зорі нівелювали. Знали, що луганчани грають за схемою 4-3-3, дуже добре себе почувають вісімки: вривання в зони, напівфланги… Ми все добре закрили. Наші опорні півзахисники Приходько і Банада своє завдання виконали.

Єдине – зараз у нас велика проблема з нападниками: Рома Дебелко після травми ще ніяк не може підійти до основної групи, а Устименко, як ви знаєте, пропускав цю зустріч через вилучення у матчі з Вересом. Тому довелося ставити Татаркова. Але нічого – впоралися. Головне, що забили, стримали і виграли.

Мені подобається гра новачків! Я від початку казав, що той же Данило Безкоровайний – тьху-тьху, щоб не наврочити! – перебуває на своєму місці. Колись я вже зауважував, що прийде час – і Клім Приходько буде грати. Вересу він забив, проти Зорі також відпрацював на всі сто. Макс Луньов, який вийшов на заміну. Ще треба трішки часу, щоб він набрав гарні фізичні кондиції. Думаю, в майбутньому він також буде гравцем основного складу. Всі хлопці молодці. Немає нікого, щоби про нього я міг сказати щось погане. Всі відіграли на максимум – дуже їм вдячний!

Так, після гри з Вересом я заявив, що вони тепер можуть називатися мужиками. Але мужики – то була Зоря, і думаю, що у луганчан це ім’я залишиться. Тому можемо називати наших хлопців козаками! До того ж, більше половини життя я провів у Запоріжжі, прізвище Вернидуб козацьке, тому хай мої підопічні будуть зватись козаками! Адже козаки – вільні люди, які люблять волю, не хочуть ходити під чиїмось ярмом. І це порівняння дуже класне!

Відсутність Сарнавського? Він перехворів, при цьому залишається капітаном. Після гри в Рівному, яку провів Андрій Кліщук, у мене рука не підіймається робити заміну. Між нашими воротарями є досить хороша конкуренція, а третій молодий кіпер Богдан Хома вчора дуже сильно відстояв за U-19. Конкуренція – це класно.

Треба ще раз передивитися епізод з голом Капіча. Чесно кажучи, я повтор не бачив. Говорили, що Бескоровайний міг заважати кіперу, але він цього не робив. Суддівська бригада чітко розібралася, зарахувала забитий м’яч, тому не хочу влазити.

Повітряна тривога? Ніяк не вплинула на гру — ми вже не вперше в подібній ситуації. Це вже четверта чи п’ята гра, яку перериває сирена, ми до цього звикли. Нічого не зробиш: в Україні йде війна, тому ми повинні це розуміти і відноситись до всього нормально. Кривбас був у рівній ситуації з Зорею: і ми, і луганчани відпочивали. Головне, що дограли цей матч і обійшлося без травм", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Зоря.