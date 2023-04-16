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Найкращий бомбардир дніпрян поділився своїми думками після гри з Зорею.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував поразку своєї команди у матчі 21 туру УПЛ проти Зорі (1:2).

"Звісно, що усі трішки засмучені, але попереду ще багато ігор, і вся боротьба ще попереду. Гра була за шість очок і, нажаль, ми її програли. Припустилися двох помилок і за це поплатилися перемогою у матчі.

Що казав головний тренер команди після матчу? Нічого. Повторюю, що усі засмучені, але попереду ще дев’ять ігор, тому все попереду і все тільки починається.

Рубчинський – молодий хлопець з великим потенціалом, але у нього іноді бувають якісь ігри, коли він десь випадає, а сьогодні і помилка при другому голі, коли міг віддати передачу. Але ж він працює, і вважаю, що з досвідом все до нього буде приходити і він виросте в гарного гравця", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря – Дніпро-1.