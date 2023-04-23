Україна

Футболіст "гірників" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував нічийний результат у матчі 22 туру УПЛ проти київського Динамо (1:1).

"Звісно прикро, тим паче грали проти Динамо. Ми завжди граємо на перемогу, а коли проти Динамо – це подвійна мотивація, але маємо що маємо, один бал в скарбничку.

На полі було дуже багато жовтих карток, думаю, це ви повинні робити за лаштунками саме Класичне, щоб не було як простий матч, а Класичне є Класичне. Я думаю, що показали дуже гарний футбол з обох сторін. І нам, і їм був потрібен результат. Зіграли внічию, але це залежить від кожного з нас, від команд, від вас. Як ви підводите саме це Класичне і як рекламуєте.

Конфлікт з Волошиним? Це емоції, не більше. Я поважаю суперника, поважаю кожного, проти кого граю.

Я дуже сподіваюся, що питання з чемпіонством вирішиться набагато швидше. Все залежить від нас. Тільки ми можемо стати чемпіонами, якщо будемо демонструвати гарний футбол. Красивий, атакувальний футбол, який буде приносити нам результат", - наводить слова Бондаря ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Шахтар.