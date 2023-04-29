Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Андрій Павелко пролив світло на призначення нового тренера збірної України.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував ситуацію із пошуком нового головного тренера для збірної України.

"Хочу запевнити: у збірної буде новий тренер на контрольний матч з Німеччиною та на ігри відбору Євро-2024 у червні. З ним є домовленість, і в умовлений час ми про це оголосимо.

Я впевнений, що вболівальники будуть задоволені, бо ми обираємо тренера не на окремі матчі, а маємо стратегію розвитку. І на презентації ми зможемо разом з новим наставником розповісти про нашу стратегію", - сказав Павелко в ефірі телеканалу ДІМ.

Раніше повідомлялося, що УАФ має домовленість із Сергієм Ребровим. Водночас журналіст із ОАЕ стверджує, що український фахівець продовжить контракт із Аль-Айном.