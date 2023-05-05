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Вінгер "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Вінгер київського Динамо Беніто прокоментував перемогу своєї команди у матчі 24 туру УПЛ проти Ворскли (2:1), в якому він забив переможний гол.

"Було непросто пристосуватися, адже суперники діяли проти наших гравців персонально, тримаючи не зони, а кожного гравця. Тож нам було нелегко, треба було багато рухатися, аби просуватися вперед.

Ми припустилися помилки в захисті, і вони повели в рахунку. Ми були змушені ще більше атакувати, а суперники ловили нас на контратаках та створювали нові гольові нагоди. Дуже добре, що ми зуміли зрівняти рахунок до перерви. Якби ми цього не зробили, нам було би дуже важко у другому таймі. Але ми зуміли відповісти. Вважаю, що у цій грі ми добре проявили себе як колектив, як команда.

Тренери просто просили нас додати в руху. Оскільки суперники перекривали нас індивідуально, нашим гравцям треба було більше рухатись. Завдяки постійному руху атакуючих гравців у інших зʼявлялося більше варіантів для розвитку атак. Тренер просив нас більше рухатись та активніше атакувати. І це призвело до того, що ми отримали гольовий шанс, який реалізували.

Ворскла — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Якщо ти прагнеш забивати голи, важливо бути в потрібний час у потрібному місці, знаходитись перед воротами. У кожній атаці хтось мав бути готовим добити мʼяч з близької відстані. Я робив багато спроб дриблінгу, проте Ворскла оборонялася дуже компактно. Тож ми мали постійно йти вперед та підстерігати помилки захисників або голкіпера. Це призвело до того, що ми отримали можливість забити, якою скористалися.

Дебютний гол? Я дуже щасливий, що відзначився, тому що цей гол виявився вирішальним та приніс нам у підсумку перемогу. Ці три очки дуже важливі для нас оскільки всі наші конкуренти, які знаходяться вище за нас у турнірній таблиці, набрали максимум очок у цьому турі. Шахтар переміг, Дніпро-1 та Зоря теж перемогли вчора. Ми маємо продовжувати боротися за медальні місця. Я дуже радий, що мій гол допоміг нам здобути ці три очки", - наводить слова Беніто прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шовковський і Пеглоу — найкращі тренер і гравець 24-го туру УПЛ.