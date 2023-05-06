Україна

Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Інгульцем.

Півзахисник Кривбасу Максим Луньов прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру УПЛ проти Інгульця (0:0).

"Ініціатива була на нашій стороні усі 90 хвилин, та й в цілому команда добре зіграла. На жаль, не вистачило тільки останнього пасу. Моментів було небагато, не зуміли витиснути з них бодай один гол.

Повинні були перемагати Інгулець. Вважаю, у нас для цього було все, але задовольнились тільки одним набраним балом.

Попереду матч з Динамо? Матч проти Інгульця позаду, треба готуватись до Динамо. Динамо — така ж команда як і всі. Легко в УПЛ ні з ким не буває", - наводить слова Луньова прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого туру чемпіонату України.