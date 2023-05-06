Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Інгульцем.
Максим Луньов, ФК Кривбас
06 травня 2023, 14:20
Півзахисник Кривбасу Максим Луньов прокоментував нічийний результат у матчі 24 туру УПЛ проти Інгульця (0:0).
"Ініціатива була на нашій стороні усі 90 хвилин, та й в цілому команда добре зіграла. На жаль, не вистачило тільки останнього пасу. Моментів було небагато, не зуміли витиснути з них бодай один гол.
Повинні були перемагати Інгулець. Вважаю, у нас для цього було все, але задовольнились тільки одним набраним балом.
Попереду матч з Динамо? Матч проти Інгульця позаду, треба готуватись до Динамо. Динамо — така ж команда як і всі. Легко в УПЛ ні з ким не буває", - наводить слова Луньова прес-служба клубу.
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