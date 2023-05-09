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Новачок криворізького клубу поділився своїми думками після гри з Динамо.

Новоспечений нападник Кривбасу Даніель Соса прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Динамо (0:1).

"Я приїхав три дні тому. Не сказати, що було важко. Але часу для того, щоб повноцінно адаптуватись, було замало. Команда добре мене прийняла, і, сподіваюсь, вже незабаром я буду у своїй найкращій формі.

На жаль, не вдалось забити. Цей момент виник як тільки я зʼявився на полі. Вийти у такому матчі на поле по ходу гри було непросто. Сподіваюсь на підтримку зі сторони партнерів та тренерського штабу. Так, у тому епізоді міг зіграти краще. У наступних матчах постараюсь показати свою найкращу гру.

Тепле привітання від вболівальників? Було дуже приємно. Зізнаюсь, навіть трохи несподівано, що мене так зустріли. Це дуже мотивує. Хочу забивати за Кривбас якомога більше та тішити наших вболівальників яскравою та результативною грою.

У Кривому Розі тут дуже класно. Мене добре прийняли, все подобається. Сподіваюсь, у подальшому все буде добре. Зі своєї сторони намагатимусь для цього все робити", - наводить слова Соси прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Динамо.