Україна

Наставник закарпатського клубу поділився своїми думками після гри з Ворсклою.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував перемогу своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти Ворскли (2:0).

"Про несправедливість рахунку 1:0 не буду говорити, але в цілому ми дійсно заслуговували на перемогу. Ми бачили і розуміли, як хлопці готувалися, вони виконували все те, що було задумано й напрацьовано. Звісно, хотілося б кращої реалізації, хотілося б вирішувати долю матчів раніше. Сьогодні тільки в одного Єгора Твердохліба були можливості забити раніше другий гол і закрити гру.

Але не будемо гнівити Бога. Виграли у дуже серйозної добротної команди. Ми розуміли, що Ворскла грала з Динамо на день пізніше, ніж ми з Шахтарем. Розуміли, що в них буде важкий переїзд. Тож ми виглядали свіжіше впродовж перших 75 хвилин. Далі трохи підсіли, але дотримали, забили другий гол, порадували себе і наших вболівальників. Довели все до логічного закінчення.

Емоції після матчу з Шахтарем? В таких матчах, як з Шахтарем, завжди затрачається багато сил, емоцій, енергії. Було багато галасу через не зарахований гол Миная. Ми просили хлопців переключитися. Вони дослухалися, переключилися, почали діяти впевненіше, аніж у матч із Шахтарем. Ігри проти таких суперників як Шахтар, Дніпро-1 й справді додають емоцій на наступні ігри", - наводить слова Шарана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Ворскла.