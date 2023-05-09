Україна

Тренер харків'ян поділився своїми думками після гри з Зорею.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру УПЛ проти луганської Зорі (0:3).

"Негативний для нас результат. Було в нас багато проблем перед цією грою. Не пам'ятаю, щоб у нас одразу стільки гравців були травмовані, але це, ні в якому разі, не виправдання. Ми приймаємо цей результат, вітаємо Зорю з перемогою, вони використали свої моменти. Ми, на жаль, ті моменти, які були в нас, не змогли реалізувати.

Якщо взяти загалом 90 хвилин сьогоднішнього матчу, то ми провалили, десь, 15 хвилин: до кутового в першому таймі, потім почали непогано грати та перших сім хвилин другого тайму. Це вже відбувається в нас, як закономірність. Це, мабуть, найсумніша для нас новина станом на зараз, що, як ми не намагаємося достукатися до хлопців, ми кожну гру починаємо жахливо, якщо можна так сказати. Поки що, на жаль, достукатися до хлопців ми не можемо.

Скільки балів потрібно набрати, щоб уникнути боротьби за виживання? Я не рахував. Ми розуміли проти кого сьогодні ми грали. Зоря сьогодні, ймовірно, в ігровому плані, плані впевненості в собі найкраща команда України.

Нам потрібно брати свої очки. В нас все попереду. Залишилося 5 матчів і в цих п'яти матчах потрібно витискати максимум. Знову ж таки, ми розуміли проти кого ми грали, ми поважали суперника. Але гра складалася так, що могли розраховувати на більше, якби виходили з перших хвилин з повною концентрацією, а не пропускали голи, на жаль.

Травма Дениса Сидоренка? Завтра на нього, 100% очікують додаткові обстеження, діагностика. Але за його відчуттями — не все так добре", - наводить слова Голодюка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря – Металіст 1925.