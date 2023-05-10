Україна

Відомо, де та коли пройде прощальний матч Євгена Селезньова.

Чемпіон України, володар Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи та один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України 37-річний Євген Селезньов завершив футбольну кар’єру. Про це повідомляє видання "Будинок 42".

Прощальний матч Селезньова за участі легенд нашого футболу та чинних гравців відбудеться 6 червня на ужгородському Авангарді. А 5-го числа на цьому ж стадіоні пройде відкрите тренування.

Список запрошених зірок поки що орієнтовний і особливо не розголошується, але у ньому фігурують представники трьох футбольних поколінь. Мова про Олега Протасова й Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня й Даріо Срни, Михайла Мудрика та Артема Довбика.

Зірковий матч буде благодійним. Ціль Євгена ― зібрати кошти на автівки для бригад, які працюють на різних напрямках.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Селезньов казав, що хотів іти до тероборони, але зупинив син.