Україна

Андрій Кліщук розповів про домашній матч проти київського Динамо.

Воротар Кривбаса Андрій Кліщук прокоментував поразку своєї команди у матчі 25 туру проти київського Динамо (0:1).

"Пішла хороша подача по вітру від Андрієвського. Ми знали, що у нього сильна ліва нога, не встигли накрити. Вбіг захисник та забив нам. Прикра поразка на нашому домашньому стадіоні. Будемо рухатись далі.

Щодо гри, то було багато хороших моментів, їх треба запамʼятати, а от поганих позбутись. Якщо будемо у такому дусі як сьогодні грати проти інших команд – результат неодмінно буде.

Можливо, той, хто грав по вітру, той і створював моменти. Так, у нас було багато шансів, аби забити, але не вдалось, на жаль. Динамо просто реалізувало свій момент і все, а ми не реалізували. Повторюсь, прикра поразка", - наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 25 туру УПЛ.