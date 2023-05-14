Україна

Гол хавбека "біло-синіх" не допоміг Динамо у матчі проти Чорноморця.

У матчі 26 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо на своєму полі поступилося одеському Чорноморцю (2:3).

У цьому матчі черговим результативним ударом відзначився півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський.

Для 30-річного українця цей гол став ювілейним та 50 у матчах чемпіонату України. На його рахунку 47 забитих м'ячів у складі Динамо та ще три за ужгородську Говерлу.

Нинішнього сезону Буяльський провів 23 матчі в УПЛ, у яких забив 12 голів та віддав п'ять асистів. Нині він посідає друге місце у гонці найкращих бомбардирів, поступаючись Артему Довбику з Дніпра-1 (22 голи).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Чорноморець.