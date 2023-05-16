Обидві нагороди дісталися представникам одеського клубу.
Олександр Демченко та Роман Григорчук, УПЛ
16 травня 2023, 11:11
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена найкращого гравця та тренера минулого 26 туру чемпіонату України.
Обидві нагороди дісталися представникам одеського Чорноморця — півзахиснику Олександру Демченку та головному тренеру Роману Григорчуку.
Минулого туру Чорноморець у гостях сенсаційно обіграв київське Динамо (3:2), а Демченко оформив дубль, забивши переможний м'яч "моряків".
Після 26 турів Чорноморець набрав 29 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 26 туру УПЛ.