Хавбек криворіжан отримав пошкодження у грі з Динамо.
Артур Микитишин, ФК Кривбас
16 травня 2023, 12:33
Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За інформацією джерела, 19-річний футболіст отримав травму стегна у матчі проти Динамо (0:1).
Точні терміни відновлення футболіста стануть відомими після подальшого медогляду.
У нинішньому сезоні Микитишин провів 20 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб здобув соту перемогу в УПЛ як тренер.