Україна

Хавбек криворіжан отримав пошкодження у грі з Динамо.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За інформацією джерела, 19-річний футболіст отримав травму стегна у матчі проти Динамо (0:1).

Точні терміни відновлення футболіста стануть відомими після подальшого медогляду.

У нинішньому сезоні Микитишин провів 20 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Юрій Вернидуб здобув соту перемогу в УПЛ як тренер.