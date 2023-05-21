Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський прокоментував перемогу своєї команди у матчі 27 туру УПЛ проти Олександрії (5:1).

"Мені дуже боляче дивитися в турнірну таблицю. Повірте, сьогоднішнє четверте місце – величезний біль для кожного футболіста, тренера та вболівальника Динамо.

Цей сезон став для всіх нас величезним уроком. Ще в позаминулому році усі разом ми відчували солодкий смак чемпіонських та кубкових перемог, а сьогодні однією сім’єю заново встаємо на ноги, щоб уже наступного року повернути золоті медалі туди, де вони мають бути — у Києві.

Але цей складний період ми подолаємо лише разом з вами, наші вболівальники, бо ви – частина нашої родини, без якої не було б жодної перемоги. Впевнений, наступного сезону ви знову пишатиметеся рідною командою. Попереду у нас ще три матчі, додати я хочу лише одне – тільки Київ, тільки перемога", — написав Андрієвський в Instagram.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо.