Україна

Півзахисник киян — про перемогу над Колосом.

Київське Динамо у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги у гостях впевнено обіграло Колос (3:0).

Півзахисник киян Кахім Перріс прокоментував гру та цілі на матчі, що залишись.

"Вийшов хороший матч, незважаючи на рахунок 3:0 на нашу користь, суперник склав нам гідну конкуренцію – гра не була легкою. Ми добре налагодили командну взаємодію, змогли забити кілька м’ячів та здобути перемогу. Це те, заради чого ми працюємо на тренуваннях та у кожному матчі – щоб перемагати. Ми виконали хорошу роботу.

Мій гол? Я мав так діяти у тому моменті – подібні епізоди ми відпрацьовуємо на тренуваннях. Завдяки тиску вдалося спрямувати м’яч в сітку, і це забезпечило нам хороший початок гри.

Чи важко було захищатись? У них, дійсно, була можливість забити, але вони не скористалися нею. На щастя, наш воротар зробив кілька дуже хороших сейвів. Добре, що вдалося зберегти свої ворота у недоторканності і довести поєдинок до перемоги.

Звісно, це (грати в основі) дуже важливо, як, мабуть, і для кожного футболіста. Сподіваюся, мені вдасться продовжувати у тому ж дусі і надалі.

Цілі в матчах, що залишились? Просто виходити на поле та битися у цих матчах, змагатися за перемогу, віддавати всі сили, щоб досягти максимального результату", — наводить слова Перріса офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Динамо та Колосом.