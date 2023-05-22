Форвард отримав клубну відзнаку.
Владислав Ванат, сайт Динамо
22 травня 2023, 12:40
Вболівальники обрали найкращого гравця Динамо за підсумками матчу 27-го туру VBET Ліги проти Олександрії, який завершився розгромною звитягою киян на виїзді з рахунком 5:1.
Як повідомляється на офіційному сайті столичної команди, найбільше голосів (46%) отримав автор другого забитого м’яча динамівців у грі — нападник Владислав Ванат.
На другому місці в опитуванні — автор першого голу, центральний півзахисник Олександр Андрієвський (15%). Третій — лівий оборонець і автор третього м'яча динамівців Костянтин Вівчаренко (13%).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Динамо.