Україна

В даний час цей трансфер не розглядається клубами.

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко може продовжити виступати у складі "гірників". Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Раніше активно ходили чутки про те, що у послугах 27-річного українця зацікавлений Брайтон, який очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.

За інформацією джерела, між клубами не було жодних нових переговорів щодо можливого трансферу футболіста, за якого у січні "чайки" пропонували 16 мільйонів євро.

В даний час цей трансфер не розглядається клубами.

У нинішньому сезоні Матвієнко провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.