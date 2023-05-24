В даний час цей трансфер не розглядається клубами.
Микола Матвієнко, ФК Шахтар
24 травня 2023, 20:54
Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко може продовжити виступати у складі "гірників". Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
Раніше активно ходили чутки про те, що у послугах 27-річного українця зацікавлений Брайтон, який очолює колишній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі.
За інформацією джерела, між клубами не було жодних нових переговорів щодо можливого трансферу футболіста, за якого у січні "чайки" пропонували 16 мільйонів євро.
В даний час цей трансфер не розглядається клубами.
У нинішньому сезоні Матвієнко провів 36 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.