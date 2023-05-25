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Автор забитого м’яча у ворота Зорі прокоментував переможний матч з луганцями.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Зорі (3:0), у якому він відзначився голом.

"Загальний коментар можна вмістити в два слова: я щасливий. Ми здобули важливу перемогу над хорошим суперником. До гри не дуже добре було читати новини, де вони казали: "Ми повинні перемогти Шахтар", – так, наче ми десята команда чемпіонату. Я думаю, сьогодні ми показали своєю грою результат і налаштованість – усе було на найвищому рівні.

Важко сказати, чому був невисокий темп — думаю, було жаркувато. Попри темп матчу, майстерність була на високому рівні, тому що Зоря демонструє хороший футбол і ми теж намагаємось це робити. Мені здається, уболівальникам гра сподобалась.

Як я вже казав раніше: маленьких перемог немає, і мені приємно забити як останній команді, так і другій чи четвертій. Не хочеться виділяти цей гол як надважливий. Я щасливий, що допоміг команді виграти, і це мене мотивує і радує. Але цей гол я б не назвав прямо таким надважливим.

Цей гол допоміг нам заспокоїти та закрити гру, тому що за рахунку 1:0 команда була трошки невпевненою. А вже за рахунку 2:0 ти впевненіше стоїш на ногах, тобі легше дихається і рахунок надає тобі крила.

Вилучення в суперника? Звісно, стало легше! Суперник на емоціях помилився. Зрозуміло, що в такому матчі додатковий гравець – велика перевага.

Ми намагаємось не дивитись ігри Дніпра-1, але їх результат ми знали і це нас мотивувало. Розуміли, що маємо хороший шанс, щоб збільшити відрив.

Надмірний тиск у боротьбі за чемпіонство? Звісно, тиск є, але це йде з нами вже протягом якогось часу, від матчу до матчу. Ми з повагою підходимо до Дніпра-1, адже ми їм програли минулого року. Сподіваюсь, цього разу зможемо реабілітуватися", - наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.