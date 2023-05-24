Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри з Шахтарем.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен прокоментував поразку своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Шахтаря (0:3).

"Можна зробити короткий огляд. Від перших хвилин гра вийшла нервовою, не вдалось показати те, що ми хотіли, та ще й отримали гол. Потім було пару моментів, але це було під вдачу гравців, через пас уперед. У другому таймі після червоної картки не було можливості щось зробити. Спробували зіграти на Русина та використати його швидкість.

Через агресивний футбол ми хотіли організувати і реалізувати свої шанси. Але від самого початку не вистачило футболістів, щоб це втілити. Таким був сьогодні наш рівень, але це не те, чого ми хотіли.

Зорі я можу сказати лише компліменти за результатами і тим, що ми показували, адже команда виграла 11 із 13 матчів. У другому колі, думаю, тренерський штаб має дивитися на ситуацію, а футболісти вже думають про наступний матч.

Травма Герреро? Наш лікарський штаб працює. В Едуардо є невеликі проблеми, але найближчими днями будемо уточнювати, чи не зробимо йому гірше, або він усе ж зможе зіграти.

Підсумкове третє місце для Зорі буде успіхом? Думаю, враховуючи те, що ми показували, – так", - наводить слова ван Леувена прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.