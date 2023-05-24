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Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував перемогу своєї команди у матчі 28 туру УПЛ проти Зорі (3:0).

"У принципі, результат матчу Дніпра-1 дав нам трохи позитивної енергії, на відміну від попередніх ігор, які вони закривали на останніх секундах. І нікуди не подінешся – це дуже впливає на команду саме емоційно, бо футбол є грою емоцій. Але команда порається, контролює емоції.

Не так легко було грати сьогодні, бо відповідальність дуже велика, ціна помилки дуже велика, а ти мусиш виграти й тільки виграти, адже лише перемога може наблизити тебе до титулу. І сьогодні не остаточний результат – нам слід ще зіграти з Дніпром-1. Тож уся націленість, усі ті емоційні зусилля, яких ми сьогодні докладали, – це аби виграти поєдинок проти команди, що за результатами є найкращою в другому колі чемпіонату. Зоря мала 11 перемог у 12 іграх, і це заслуговує на повагу. Тому ми дуже серйозно підійшли до гри, і наш респект відобразився на результаті.

Це дуже важливі три очки для нас, але чемпіонат ще не зроблений – ми мусимо зіграти два матчі. Хочеться зіграти ще один відповідальний матч з Дніпром-1, по-спортивному відігратися за ту поразку, яка була в першому колі і яка досі болить. І для нас це є мотивація. Той біль – це наша зброя, з якою ми хочемо по-спортивному виграти. Якщо це принесе чемпіонство, то не буде нікого більш щасливого за нас. Тому ще один матч, ще один крок. Але сьогодні була така гра, яка, вважаю, вам сподобалася: інтенсивність, грамотна тактична навченість, те, як підготували матч впродовж тижня і як сьогодні себе проявили, я думаю, що це один з найкращих матчів сезону.

Зоря — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Травма Сікана? Подивимося, бо була висока інтенсивність, а він є спринтер, і за таких навантажень, звісно, може організм, м’язи не витримати. Побачимо, що скаже лікар, бо є ще чотири дні до матчу з Дніпром-1. Сподіваюся, що всі ці мікротравми відійдуть за рахунок тих емоцій, того адреналіну, що ми зараз відчуваємо. Та інколи потрібно пограти через не можу, потерпіти заради команди, віддаючись повністю.

Я би хотів скористатися нагодою та привітати клуб з днем народження. Це 87 років, і клуб завжди залишається. Футболісти – вони тимчасові: приїжджають, приходять, уходять. Але клуб є клуб. І він завжди понад усе, важливіший за всіх футболістів, якими б вони не були гарними.

Я сьогодні подивився фінал Кубка УЄФА, що Шахтар виграв 2009 року, і хотілося б, щоб за деякий час і нас побачили такими. Це моя мрія і моя енергія. Це наша енергія, наша відповідальність, бо ми сьогодні малюємо наше майбутнє. І нам не вистачає одного кроку. Але, я думаю, команда готова і фізично, і емоційно, і тактично, аби цей крок зробити. Звичайно, що буде непросто проти дуже гарного суперника Дніпра-1, і сподіваюся, що вийде все нормально. Але скажу ще раз: клуб існує 87 років, і хотілося би бачити Шахтар ще як мінімум 87 років на такій же висоті, як зараз.

Зараз ввечері посвяткуємо, так би мовити, цю перемогу, але, знаєте, уже цілий сезон ми не маємо часу порадіти, потішитися. На вечерю ідеш з натхненням посвяткувати, але поки доходить черга до десерту, то ти вже думаєш про наступний матч, починається адреналін і відповідальність зростає. Тож, як у Лізі чемпіонів, – мало часу, мусиш переключатися на інший матч і не думати про минулий. Мене цікавить тільки те, що буде за чотири дні: відновитися від сьогоднішніх навантажень, налаштувати команду так, як вдалося це сьогодні, сконцентруватися і показати наше найкраще обличчя", - наводить слова Йовічевіча прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтарю для чемпіонства достатньо не програти Дніпру-1.