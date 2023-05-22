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Слова тренера після перемоги у львівському дербі.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов розповів про свої враження від перемоги в дербі зі Львовом (2:0).

"Неоднозначні враження після цієї гри. Добре, що перемогли, здобули три очки, але якість гри – те, що ми просили, планували та готували, – не на тому рівні, на якому ми б хотіли. Дуже багато помилок у простих ситуаціях, в яких не можна так грати. Будемо працювати й надалі.

Не знаю, з чим це пов’язано, можливо, з тиском, який відчувають футболісти через турнірне становище. Але таких помилок у Прем’єр-лізі допускати не можна.

На жаль, ми жодної гри не зіграли оптимальним складом у другому колі. Цього тижня після травм до загальної групи приєдналися Слюсар, Сапуга, Едсон. Але, на жаль, отримали травми Климчук і Соломон. Звичайно, що це наші ключові гравці групи атаки. Тому без них було складно, особливо в першому таймі, дуже мало створювали гостроти.

Загалом, хлопці добре працюють на тренуваннях, я їх усіх давно знаю. Розуміємо, що нам усім разом потрібно гідно вийти зі ситуації, в яку ми потрапили. Я вже казав неодноразово, що ця команда має дуже хороші перспективи. Навіть досвідченим футболістам непросто грати за таких обставин, а в нас практично вся команда минулого року грала в чемпіонаті U-19, зокрема, сьогодні вийшло 9-10 таких гравців. У нас триває процес – найголовніше, щоби молоді виконавці робили правильний аналіз своїх дій і професійно зростали як футболісти", — цитує наставника офіційний сайт Руху.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — ФК Львів у 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23.