Україна

Максим Дячук поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник київського Динамо Максим Дячук прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти рівненського Вереса (3:0).

"Звичайно, шкода, що ми не виконали в цьому сезоні найвищих завдань, які перед нами поставили. І лише зараз почався такий період, коли ми набрали хорошу ходу. Тренери нам кажуть, що в цих матчах вже почалася підготовка до наступного сезону, в якому ми вже маємо продемонструвати все, на що спроможні.

Завжди, коли приходиш у нову команду, новий колектив, спершу трохи важко. Але з часом, постійно граючи, я набираю досвід та оберти і починаю краще розуміти та відчувати на полі своїх партнерів.

На матчі проти Динамо кожна команда виходить, як на останній бій. Майже кожен суперник закривається, будує свої численні захисні редути і грає від оборони. В Олександрії було трохи легше через те, що проти неї суперники грали у більш відкритий футбол.

Один матч не приходиться на інший. У кожній грі результат для нас дуже важливий, відчувається великий тиск, відповідальність перед уболівальниками. Тому в кожному матчі треба грати на максимальній концентрації.

Тренери в перерві нам вказали, де ми припускалися помилок, та на чому варто зробити акцент, аби покращити гру в певних аспектах. Ми виконали саме те, про що нам говорили тренери, і це принесло результат.

Відбитий Бущаном пенальті? Ми Жору привітали з відбитим пенальті після гри. Коли він зайшов до роздягальні, всі хлопці почали кричати "Браво, браво!". Я тільки можу йому аплодувати стоячи, адже він виправив нашу помилку у захисті.

Гол Гармаша? Денис вже стільки провів у команді, у нього такий досвід, що, можна сказати, що це справжній маестро на полі. У команді його іноді називають Куміньйо. Він дуже досвідчений, це справді відчувається. Мені це дуже йде на користь, я би навіть сказав, що це справжній кайф тренуватися з Денисом", - наводить слова Дячука прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Верес.