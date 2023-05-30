Україна

Наставник полтавців поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у матчі 29 туру УПЛ проти Колоса (2:0).

"Хотілося догравати чемпіонат у такій боротьбі, як зараз: 43, 42 41 очки. І ти тут береш участь. Це була наша мрія та ціль на останні матчі. Хочеться залишатися у такому режимі. Не хочеться догравати, аби грати.

Дуже важка, але важлива перемога для нас. Ми терпіли, знали, що маємо хороших хлопців, які відновилися від травм та допоможуть нам. Воно так і вийшло. Юрченко, який вже зараз може грати пів години — зброя, яку ми завжди хочемо мати на полі. Хлопці, які вийшли у старті, дуже дисципліновано грали проти м'яча, не залишаючи багато шансів супернику. Знали, що Колос прагне контратак та стандартів.

Ми розбираємо суперників, вони грали у п'ять захисників. Ми хотіли, щоб у нас були здвоєні фланги, що ми й зробили. Ми дуже добре нейтралізували їх небезпечні сторони. 2:0 — переконливий рахунок, але усі бачать як буває складно, коли суперник налаштований грати тільки в обороні", - наводить слова Скрипника прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Колос.