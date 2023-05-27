Україна

УАФ проводить службове розслідування, на час якого від роботи усунуто Євгена Арановського.

Дніпро-1 звернувся до УАФ із проханням отримання об'єктивної оцінки суддівським рішенням у матчі 28 туру УПЛ між Дніпром-1 та Ворсклою (1:2). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

При цьому УАФ зазначає, що ще до отримання листа від команди Олексадра Кучера, комітети звернули увагу на цей матч. Поки тривають перевірки, ухвалено рішення усунути від роботи арбітра Євгена Арановського.

Також УАФ просить не нагнітати обстановку навколо матчу між Дніпром-1 та Ворсклою у ЗМІ, щоб не допустити маніпулювання інформацією.

Результати перевірок будуть повідомлені пізніше.

Раніше повідомлялося, що матч між Шахтарем та Дніпром-1 обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.