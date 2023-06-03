Наставник львівської команди поділився своїми думками перед останнім туром УПЛ.
Віталій Пономарьов, ФК Рух
03 червня 2023, 17:15
Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч останнього туру УПЛ проти Олександрії.
"Хлопці від гри до гри додають. Звичайно, що наступна гра в нас дуже серйозна, тому що Олександрія захоче залишитися на 5 місці та потрапити в Лігу конференцій. Нам також потрібна перемога – це дуже важливо з огляду на наше турнірне становище. Тому чекаємо хорошого футболу.
В Олександрії хороший підбір футболістів. За рівнем своєї кваліфікації вони заслуговують на місця від 3 по 5. До того ж, у них узимку прийшов новий тренер, нові вимоги в них, хочуть грати в сучасний футбол із позиції сили та контролю м’яча. Тому буде цікаво їм протистояти на футбольному полі.
Наші футболісти з кожною грою стають насамперед досвідченішими, тому що в нас дуже багато молодих гравців. Останні матчі, в яких ми здобули 3 перемоги, 3 рази зіграли внічию й одного разу прикро поступилися, додають їм упевненості. Ще раз повторю: якщо ця команда залишиться в Прем’єр-лізі, не сумніваюся, що вона в подальшому може вирішувати серйозні завдання", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.
Після 29 ігор Олександрія посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 43 очки. Позаду йдуть Ворскла та Кривбас, у яких по 42 та 41 бали відповідно. П'яте місце дає путівку до кваліфікації Ліги конференцій.
У Руху вирує боротьба за виживання. Наразі львів'яни на 12 місці перед зоною перехідних матчів, набравши 31 очко. Стільки ж балів у Металіста 1925 попереду та Інгульця позаду. Верес має 28 балів.
Нагадаємо, матч Рух – Олександрія відбудеться завтра, 4 червня, о 15:00 за київським часом.