Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед останнім туром УПЛ.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч останнього туру УПЛ проти Олександрії.

"Хлопці від гри до гри додають. Звичайно, що наступна гра в нас дуже серйозна, тому що Олександрія захоче залишитися на 5 місці та потрапити в Лігу конференцій. Нам також потрібна перемога – це дуже важливо з огляду на наше турнірне становище. Тому чекаємо хорошого футболу.

В Олександрії хороший підбір футболістів. За рівнем своєї кваліфікації вони заслуговують на місця від 3 по 5. До того ж, у них узимку прийшов новий тренер, нові вимоги в них, хочуть грати в сучасний футбол із позиції сили та контролю м’яча. Тому буде цікаво їм протистояти на футбольному полі.

Наші футболісти з кожною грою стають насамперед досвідченішими, тому що в нас дуже багато молодих гравців. Останні матчі, в яких ми здобули 3 перемоги, 3 рази зіграли внічию й одного разу прикро поступилися, додають їм упевненості. Ще раз повторю: якщо ця команда залишиться в Прем’єр-лізі, не сумніваюся, що вона в подальшому може вирішувати серйозні завдання", - наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Після 29 ігор Олександрія посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 43 очки. Позаду йдуть Ворскла та Кривбас, у яких по 42 та 41 бали відповідно. П'яте місце дає путівку до кваліфікації Ліги конференцій.

У Руху вирує боротьба за виживання. Наразі львів'яни на 12 місці перед зоною перехідних матчів, набравши 31 очко. Стільки ж балів у Металіста 1925 попереду та Інгульця позаду. Верес має 28 балів.

Нагадаємо, матч Рух – Олександрія відбудеться завтра, 4 червня, о 15:00 за київським часом.