Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 30 туру чемпіонату України.

У рамках останнього 30 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі прийме Олександрію.

Гра пройде на Арені Львів у Львові. Стартовий свисток матчу прозвучить о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром буде Дмитро Кривушкін, а допомагатимуть йому Євген Данильченко та Євген Петраков.

Онлайн-трансляція:

Після 29 ігор Олександрія набрала 43 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Ворсклу та Кривбас на один та два бали відповідно. Рух має 31 очко і 12 рядок. Позаду Інгулець та Верес, які набрали по 31 та 28 бали відповідно. Попереду львів'ян Металіст 1925 (31), Чорноморець (32), Колос (33) та Минай (33).