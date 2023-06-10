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Сергій Чоботенко поділився своїми думками після переходу до житомирського клубу.

Новоспечений захисник Полісся Сергій Чоботенко прокоментував свій перехід до житомирського клубу, який наступного сезону дебютує в українській Прем'єр-лізі.

"Я багато чув про Полісся. Я — фанат Формули 1 і порівнюю команду з Льюїсом Гамільтоном, який стрімко увірвався в цей вид спорту, який, якщо я правильно пам’ятаю, в 2007 почав виступати у Формулі 1 і вже в наступному році досягав великих висот. І Полісся — це команда, яка з 2016 року почала своє відродження і так само стрімко увірвалась в наш український футбол, стрімко почала набирати оберти. Тому я сподіваюсь досягнути великих вершин з Поліссям. І вважаю, що у цієї команди великі цілі.

Я вже багато років в Українській Прем’єр-Лізі, але хочу досягти нових висот з цією командою. Я думаю, що це буде можливо. І перш за все я для себе зроблю крок вперед, а також допоможу команді зробити новий виток в історії.

Я підлаштовуюсь під будь-який стиль футболу. Я грав за дві команди в Українській Прем’єр-Лізі і були різні тренери, які ставили і більш оборонний футбол, і більш атакуючий футбол. Тому я — універсальний гравець, який може підлаштуватись під будь-який стиль футболу. Які в мені сильні сторони? Гра в обороні, агресивність, гра на другому поверсі, є перший пас. Я думаю, як і для позиційних атак, так і для атакуючого футболу — це плюс.

Я почав спостерігати за Поліссям, коли сюди прийшов мій друг — Олег Кудрик. Це був перший Winter Cup. Я їздив в Туреччині на ігри, спостерігав. А потім, не скажу, щоб кожен матч дивився, але загалом Перша ліга в цьому році видалась цікава, тому було цікаво спостерігати і за матчами Полісся, і не тільки. Тому дивився загалом Першу лігу і це було цікаво. Як і УПЛ, так і Перша ліга в цьому році були потужними.

Те, що я вражений базою клубу — це нічого не сказати. Мені сказали, що цю базу побудували приблизно за півроку. Я не знаю навіть, як це описати. Це щось нереальне. Я думаю, що це пов’язано з цілями команди, амбітний президент, амбітна команда. І наскільки все робиться швидко, що навіть базу збудували настільки швидко.

Я думаю, що Полісся нав’яже серйозну боротьбу. Команді завжди потрібне підсилення. Навіть Реалу, коли вони виграють всі чемпіонати, виграють Лігу Чемпіонів, їм все одно потрібне підсилення. Я думаю, що цій команді теж потрібне підсилення. І, наскільки мені відомо, команда буде ставити найвищі цілі. І я вважаю, що цих цілей цілком реально досягати.

Що б хотів сказати тим, хто вболіває за Полісся? Шановні вболівальники, всіх вітаю! Я — Сергій Чоботенко. Я прийшов до цього клубу, щоб досягати великих вершин. Від вас я прошу підтримки команди на стадіоні та біля телевізорів. Будемо битись за Житомир та будемо битись за Полісся", - наводить слова Чоботенка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Полісся оплатило нову систему ВАР для УПЛ.