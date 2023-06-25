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Наставник збірної України привітав молодіжку із проходом групового етапу Євро-2023.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну національну команду із виходом у плей-оф Євро-2023.

"Вітаю Руслана Петровича, весь тренерський штаб та гравців молодіжної збірної з сьогоднішньою перемогою та виходом до 1/4 фіналу Євро! Дуже якісна гра та шість очок які, я сподіваюся, будуть лише початком успішного турніру для вас. Так тримати, хлопці!", – написав Ребров в Instagram.

Нагадаємо, у перших двох турах Україна обіграла Хорватію (2:0) та Румунію (1:0), завдяки чому забезпечила собі вихід у плей-оф Євро-2023.

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