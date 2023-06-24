Нагороду здобув український півзахисник.
Артем Бондаренко, фото: УЄФА
24 червня 2023, 23:24
Артем Бондаренко став найкращим гравцем матчу Румунія U-21 – Україна U-21 (0:1) за версією УЄФА.
22-річний футболіст провів на полі 86 хвилин та допоміг своїй команді перемогти.
"Чудова особистість та боєць на полі з високим ігровим інтелектом, він віддавав відмінні розрізні передачі та вміє тримати баланс у команді", — таку характеристику дав футболісту УЄФА.
На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21.