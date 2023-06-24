Артем Бондаренко став найкращим гравцем матчу Румунія U-21 – Україна U-21 (0:1) за версією УЄФА.

22-річний футболіст провів на полі 86 хвилин та допоміг своїй команді перемогти.

"Чудова особистість та боєць на полі з високим ігровим інтелектом, він віддавав відмінні розрізні передачі та вміє тримати баланс у команді", — таку характеристику дав футболісту УЄФА

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21