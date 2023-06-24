U-21

Керманич дав свій коментар.

У рамках другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 Україна U-21 мінімально здолала Румунію.

Свій коментар щодо матчу дав головний тренер Руслан Ротань.

"Вітаю з перемогою команду, українців. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають нам цю можливість, ця перемога для наших воїнів.

Сьогодні на полі наші футболісти віддалися повністю за наших захисників. Вони сьогодні виклалися не те, що на 100%, а на 150%, щоб здобути цю перемогу. І вони її заслужили.

Дуже багато моментів було в обох таймах, але потрібно сказати, що у нас був не дуже вдалий початок матчу. Ми хвилювалися та нервували. Дозволили декілька разів господарям створити моменти.

Потім зібралися: у нас була команда та структура. У цих важких умовах, у спеку, ми вибороли цю перемогу. Хочемо привітати Україну та подякувати воїнам за можливість дякувати нашим вболівальникам".

Також Ротань прокоментував видалення Ваната:

"Можна по-різному реагувати. Влад сам усе розуміє. У житті є моменти, коли треба, щоб до людини дійшло.

Він сам себе покарав. Можливо, отримає тривалу дискваліфікацію та не зіграє на турнірі, до якого так довго йшов", — сказав Ротань в ефірі Суспільного.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21.