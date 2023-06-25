U-21

Керманич дав свій коментар.

У рамках другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 Україна мінімально здолала Румунію.

Свій коментар щодо матчу дав головний тренер румунів Еміл Сендой.

"Нам вдалося протриматися більшу частину матчу, але пропустити гол на останніх хвилинах справді важко та прикро.

Мені було шкода моїх гравців, коли я побачив їх розчарованим після фінального свистка. Тут ми справді вірили у свої шанси", — наводить слова Сендоя офіційний сайт УЄФА.

У заключному турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірна Румунії гратиме проти Хорватії, а Україна протистоятиме Іспанії.

На Football.ua доступне відео голу та огляд матчу Румунія U-21 — Україна U-21.