Україна

Хавбек житомирського клубу поділився своїми думками після першого спарингу на зборах.

Півзахисник Полісся Борис Крушинський прокоментував нічийний результат у першому контрольному матчі команди на зборах в Австрії проти румунського Сепсі (0:1).

"Хороші відчуття, бо більше двох місяців я не грав у футбол. Таке відчуття ніби заново народився. Тому все добре і я радий повернутись. Досить добре попрацювали з Сергієм Чоботенком, Артемом Шабановим. Вони хороші футболісти, дуже добре в середину віддають паси, з такими футболістами приємно працювати.

Суперник був дуже хорошим, на нас чекає Прем’єр-Ліга, там теж дуже сильні суперники, які добре контролюють м’яч. Але краще грати з сильними суперниками, ніж з слабшими, це буде великим уроком для нас на майбутнє", - наводить слова Крушинського прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Полісся підписало Мустафаєва.